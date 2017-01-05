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"Анжи" готов продать еще Александра Беленова и Янника Боли

Руководство махачкалинского "Анжи" готово продать в другие клубы помимо футболистов Джонатана Менса и Бернарда Бериши вратаря Александра Беленова и нападающего Янника Боли, передает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В конце декабря "Анжи" на своем официальном сайте объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера.

Позже стало известно, что новым владельцем клуба стал российский бизнесмен Осман Кадиев. На прошлой неделе грозненский "Терек" объявил о переходе Бериши. Уже после Нового года "Анжи" подтвердил переход Менса в клуб "Коламбус Крю" из США.

По информации источника, дагестанский клуб выставил на продажу еще двух футболистов – Беленова и Боли.
Теги: Анжи
Сегодня, 11:45
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№1 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 11:56) #
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