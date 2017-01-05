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"Ницца" готова заплатить 20 млн евро за Луиса Густаво

"Ницца" опережает "Интер" и "Ювентус" в борьбе за полузащитника "Вольфсбурга" Луиса Густаво, информирует Sky Italia.

29-летний бразилец, который способен сыграть и в центре обороны, обойдется французскому клубу в 20 миллионов евро.
Теги: Ницца
Сегодня, 11:56
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