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"Анжи" готов расстаться с 13-ю игроками, включая Павла Яковлева и Сергея Паршивлюка

"Анжи" готов отпустить 13 футболистов, включая Павла Яковлева и Сергея Паршивлюка, предоставив им статус свободных агентов, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В конце декабря было объявлено, что российский бизнесмен Осман Кадиев стал новым владельцем "Анжи". Перед этим клуб на своем официальном сайте объявил о внесении корректив в деятельность клуба и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера.

В списке футболистов, которым "Анжи" готов предоставить статус свободных агентов, находятся Филипп Будковский, Али Гаджибеков, Иво Иличевич, Дарко Лазич, Иван Маевский, Габриэль Обертан, Сергей Паршивлюк, Мохаммед Рабиу, Шандао, Лоренцо Эбесилио, Седрик Ямбере, Амаду Мутари и Павел Яковлев.
Теги: Анжи
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