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"Анжи" объявил о назначении Александра Григоряна главным тренером

Главным тренером "Анжи" стал Александр Григорян. 50-летний российский специалист известен по успешной работе как в женском футболе, так и с клубами Футбольной национальной лиги.

Новый рулевой "Анжи" с 1999 года в течение десяти лет работал в профессиональном женском футболе.

В 2009 году Григорян вернулся в мужской футбол, в котором начинал свою тренерскую карьеру, став главным тренером клуба ФНЛ "Нижний Новгород". Впоследствии возглавлял еще несколько клубов Футбольной национальной лиги: "Химки", "СКА-Энергию" (Хабаровск), "Луч-Энергию" (Владивосток), "Тосно" (Ленинградская область).

ФК "Анжи"
Теги: Анжи Григорян
Сегодня, 12:25
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(2)
№2 Написал: scikuni (Сегодня, 14:01) #
  • 0
  •  (0)

до конца ждал валеркино назначение думал что матчтв можно попробовать смотреть нет не буду больше


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№1 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 12:55) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
и теперь Анжи меняет вектор на женский футбол?
Регистрация: 11.01.2009
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