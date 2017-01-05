"Анжи" объявил о назначении Александра Григоряна главным тренером

Главным тренером "Анжи" стал Александр Григорян. 50-летний российский специалист известен по успешной работе как в женском футболе, так и с клубами Футбольной национальной лиги.Новый рулевой "Анжи" с 1999 года в течение десяти лет работал в профессиональном женском футболе.В 2009 году Григорян вернулся в мужской футбол, в котором начинал свою тренерскую карьеру, став главным тренером клуба ФНЛ "Нижний Новгород". Впоследствии возглавлял еще несколько клубов Футбольной национальной лиги: "Химки", "СКА-Энергию" (Хабаровск), "Луч-Энергию" (Владивосток), "Тосно" (Ленинградская область).