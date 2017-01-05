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"Брюгге" подтвердил переход форварда ЦСКА Карлоса Страндберга

Бельгийский "Брюгге" на своем официальном сайте объявил о подписание контракта с форвардом ЦСКА Карлосом Страндбергом.

Сообщается, что соглашение с 20-летним шведским нападающим рассчитано до 2021 года. Условия сделки не разглашаются.
Теги: Брюгге Страндберг
Сегодня, 12:47
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6
(2)
№6 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 13:47) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Butcher
самого негритянского клуба

Просрал Витинью, пропил Страндберга - и уже как бы не "понь мой вороной"? А уже "горячий и совсем белый"? smile Траорца Ласни напоследок и спрячь в подпол, а то палишся smile


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:37) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Butcher
Надо спросить

А что ты отписываешь от разных ников в течении короткого времени? Создать хочешь эфект дохyя-армейцев на сайте?

Санди, ты как большей специалист по цска. Можешь ответить, почему у армейского клуба не прибавляются болельщики на трибуне? Казалось бы, вот он чемпион, в последние годы еще пару раз чемпион, новая арена, а болельщики не ходят. Почему? В чем причина?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: Butcher (Сегодня, 13:32) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Ли Харви Освальд
Почем негритятина за кило?

Надо спросить у спартака - самого негритянского клуба России за всю историю laughing
Регистрация: 20.12.2015
№3 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 13:11) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Почем негритятина за кило? smile Опрометчиво, ушастые, нынче для вас и в Бразилии - мало "педров" - никто не едет, как витинье. Пингвинов теперь отлавливать начнете? stuck_out_tongue_winking_eye


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:04) #
  • +2
  •  (2)

Пол-ляма наварили.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№1 Написал: Butcher (Сегодня, 12:54) #
  • +2
  •  (2)

Удачи в новом клубе , Карлос! Кстати в клубе-чемпионе Бельгии
Регистрация: 20.12.2015
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