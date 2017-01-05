Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Игорь Акинфеев: скажу честно, таким фанатиком футбола, как раньше, я уже не буду

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев признался, что не обращает внимания на то, что про него говорят и пишут в СМИ.

"По большому счету мне это все не важно. В футбол я играю очень давно, на высоком уровне, и я знаю: что бы ни происходило со всей командой, доставаться будет именно вратарю. Наверное, любой здравомыслящий человек - не только вратарь, а вообще спортсмен, который себя ценит и который полностью отдается своей работе, - не будет обращать внимания на то, кто и что пишет. Потому что критика сплошь и рядом: критикуют и спортсменов, и звезд шоу-бизнеса, и всех остальных более-менее известных людей... Наверное, с этим надо жить, никуда не деться.

Когда начинаешь карьеру совсем еще юным, не обращаешь внимания на комментарии, потому что тебе хочется только играть и выигрывать, ты получаешь от этого удовольствие. А когда тебе тридцать и у тебя есть семья, футбол становится работой, и тебе некогда думать о чем-то еще. Скажу честно, таким фанатиком, как раньше, когда у меня не было ни жены, ни детей, я, наверное, уже не буду.

Тренировка, конечно, по-прежнему мое любимое дело, а футбол - смысл моей жизни и мой заработок, но все равно семья теперь на первом месте. После тренировки, после игр, не глядя ни на какие комментарии и не читая прессу, я еду домой, меня там встречают, и мне там хорошо", - цитирует Акинфеева "Советский спорт" со ссылкой на журнал "ОК".
Теги: Акинфеев
Сегодня, 12:53
Напечатать
5
(5)
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:17) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: пончевед
что-то мне подсказывает,что не увидим мы больше рекордов в его исполнении

в ЛЧ и так достаточно рекордов. 43. Это вечность.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: пончевед (Сегодня, 14:13) #
  • 0
  •  (0)

что-то мне подсказывает,что не увидим мы больше рекордов в его исполнении disappointed_relieved
Регистрация: 6.09.2011
№3 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 13:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
То есть, согласно его словам, он уже не будет так стараться, как раньше, показывать все то, на что способен - выкладываться на 100%?
Регистрация: 7.06.2016
№2 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 13:13) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Фантиком ты был, а не фанатиком. Даже приземляться после прыжка не научился. А уйдешь - навечно рукожопом и рекордсменом


--------------------
Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:02) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Правильное суждение Игоря, у каждого периода времени есть свои приоритеты.
Регистрация: 20.03.2014
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.