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Игорь Акинфеев: скажу честно, таким фанатиком футбола, как раньше, я уже не буду
Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев признался, что не обращает внимания на то, что про него говорят и пишут в СМИ.
"По большому счету мне это все не важно. В футбол я играю очень давно, на высоком уровне, и я знаю: что бы ни происходило со всей командой, доставаться будет именно вратарю. Наверное, любой здравомыслящий человек - не только вратарь, а вообще спортсмен, который себя ценит и который полностью отдается своей работе, - не будет обращать внимания на то, кто и что пишет. Потому что критика сплошь и рядом: критикуют и спортсменов, и звезд шоу-бизнеса, и всех остальных более-менее известных людей... Наверное, с этим надо жить, никуда не деться.
Когда начинаешь карьеру совсем еще юным, не обращаешь внимания на комментарии, потому что тебе хочется только играть и выигрывать, ты получаешь от этого удовольствие. А когда тебе тридцать и у тебя есть семья, футбол становится работой, и тебе некогда думать о чем-то еще. Скажу честно, таким фанатиком, как раньше, когда у меня не было ни жены, ни детей, я, наверное, уже не буду.
Тренировка, конечно, по-прежнему мое любимое дело, а футбол - смысл моей жизни и мой заработок, но все равно семья теперь на первом месте. После тренировки, после игр, не глядя ни на какие комментарии и не читая прессу, я еду домой, меня там встречают, и мне там хорошо", - цитирует Акинфеева "Советский спорт" со ссылкой на журнал "ОК".
"По большому счету мне это все не важно. В футбол я играю очень давно, на высоком уровне, и я знаю: что бы ни происходило со всей командой, доставаться будет именно вратарю. Наверное, любой здравомыслящий человек - не только вратарь, а вообще спортсмен, который себя ценит и который полностью отдается своей работе, - не будет обращать внимания на то, кто и что пишет. Потому что критика сплошь и рядом: критикуют и спортсменов, и звезд шоу-бизнеса, и всех остальных более-менее известных людей... Наверное, с этим надо жить, никуда не деться.
Когда начинаешь карьеру совсем еще юным, не обращаешь внимания на комментарии, потому что тебе хочется только играть и выигрывать, ты получаешь от этого удовольствие. А когда тебе тридцать и у тебя есть семья, футбол становится работой, и тебе некогда думать о чем-то еще. Скажу честно, таким фанатиком, как раньше, когда у меня не было ни жены, ни детей, я, наверное, уже не буду.
Тренировка, конечно, по-прежнему мое любимое дело, а футбол - смысл моей жизни и мой заработок, но все равно семья теперь на первом месте. После тренировки, после игр, не глядя ни на какие комментарии и не читая прессу, я еду домой, меня там встречают, и мне там хорошо", - цитирует Акинфеева "Советский спорт" со ссылкой на журнал "ОК".
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