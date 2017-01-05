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Бывший вратарь "Кубани" и "Крыльев Советов" стал тренером голкиперов в "Жетысу"

Бывший вратарь "Кубани" и "Крыльев Советов" Сергей Чекмезов вошел в тренерский штаб "Жетысу" как тренер вратарей, информирует Sports.kz.

Специалист начал тренерскую работу в качестве наставника вратарей в 2004 году в "Таразе" и с тех пор работал в данной должности также в "Алма-Ате", "Кайрате", "Жетысу" и "Актобе" и других командах.
Сегодня, 12:59
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