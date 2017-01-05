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"Стандард" получил €800 тысяч от продажи "Зенитом" Акселя Витселя
Бельгийский "Стандард" получил €800 тыс. от трансфера хавбека Акселя Витселя из "Зенита" в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", информирует Voetbal International.
3 января "Зенит" объявил о том, что Витсель подписал соглашение с "Тяньцзинь Цюаньцзянем". Предположительно, футболист будет получать в новой команде по €25 млн ежегодно, сумма трансфера составляет €7 млн плюс бонусы.
Витсель является воспитанником "Стандарда", за основную команду клуба играл с 2006 по 2011 год.
Газета.ru
3 января "Зенит" объявил о том, что Витсель подписал соглашение с "Тяньцзинь Цюаньцзянем". Предположительно, футболист будет получать в новой команде по €25 млн ежегодно, сумма трансфера составляет €7 млн плюс бонусы.
Витсель является воспитанником "Стандарда", за основную команду клуба играл с 2006 по 2011 год.
Газета.ru
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