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"Стандард" получил €800 тысяч от продажи "Зенитом" Акселя Витселя

Бельгийский "Стандард" получил €800 тыс. от трансфера хавбека Акселя Витселя из "Зенита" в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", информирует Voetbal International.

3 января "Зенит" объявил о том, что Витсель подписал соглашение с "Тяньцзинь Цюаньцзянем". Предположительно, футболист будет получать в новой команде по €25 млн ежегодно, сумма трансфера составляет €7 млн плюс бонусы.

Витсель является воспитанником "Стандарда", за основную команду клуба играл с 2006 по 2011 год.

Газета.ru
Теги: Витсель Стандард
Сегодня, 13:38
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5
(2)
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:58) #
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Цитата: пончевед
бомжики негодуэ

А какой реакции ты ожидал от них? Их ведь наепали. Кричали тут какие они молодцы, за 21 продали , сколько выгоды. А тут оказалось , что совсем не так . Всего каких то 7 лямов. Так унизили сбг. Ужас.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 13:57) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пончевед
бомжики негодуэ

Ща расскажут, что они там "заработали", и вообще еще один стадион ща на "заработанное" - "построят" laughing
Что Гинер тормозит? Продал бы бомжам от дохлого Траоре уши - хоть долг Авену бы отдал


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№3 Написал: пончевед (Сегодня, 13:55) #
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  •  (4)

сумма трансфера составляет €7 млн плюс бонусы.
бомжики негодуэ grinning
Регистрация: 6.09.2011
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:54) #
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  •  (2)

сумма трансфера составляет €7 млн


Так кто тут п.издит?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 13:49) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А остальные 20 лям - лично Вексель и его агент. Упс
сумма трансфера составляет €7 млн
. И тут их трах-тибидохнули smile


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
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