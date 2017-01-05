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Мусса Думбия вошел в состав сборной Мали на Кубок африканских наций-2017
Тренерский штаб сборной Мали назвал окончательную заявку на Кубок африканских наций-2017. В нее попал нападающий "Ростова" Мусса Думбия.
Вратари: Диаките ("Стад Мальен"), Дж. Диарра ("Стад Мальен"), Ум. Сиссоко ("Орлеан", Франция);
защитники: Ус. Кулибали ("Панатинаикос", Греция), А. Траоре ("Реймс", Франция), Ваге ("Удинезе", Италия), С. Кулибали ("ТП Мазембе", ДР Конго), Конате ("Ренессанс Беркан", Марокко), М. Н`Диай ("Труа", Франция), Коне ("Лилль", Франция), Ш. Траоре ("Труа", Франция);
полузащитники: Биссума ("Лилль", Франция), Мам. Н`Диай ("Антверпен", Бельгия), Лас. Кулибали ("Бастия", Франция), Силла ("Монпелье", Франция), Сам. Соу ("Кайсериспор", Турция), А. Траоре ("Монако", Франция), С. Ятабаре ("Вердер", Германия);
нападающие: Думбия ("Ростов", Россия), Марега ("Витория Гимарайнш", Португалия), К. Кулибали ("Гент", Бельгия), М. Ятабаре ("Карабюкспор", Турция), Б. Сако ("Кристал Пэлас", Англия).
Вратари: Диаките ("Стад Мальен"), Дж. Диарра ("Стад Мальен"), Ум. Сиссоко ("Орлеан", Франция);
защитники: Ус. Кулибали ("Панатинаикос", Греция), А. Траоре ("Реймс", Франция), Ваге ("Удинезе", Италия), С. Кулибали ("ТП Мазембе", ДР Конго), Конате ("Ренессанс Беркан", Марокко), М. Н`Диай ("Труа", Франция), Коне ("Лилль", Франция), Ш. Траоре ("Труа", Франция);
полузащитники: Биссума ("Лилль", Франция), Мам. Н`Диай ("Антверпен", Бельгия), Лас. Кулибали ("Бастия", Франция), Силла ("Монпелье", Франция), Сам. Соу ("Кайсериспор", Турция), А. Траоре ("Монако", Франция), С. Ятабаре ("Вердер", Германия);
нападающие: Думбия ("Ростов", Россия), Марега ("Витория Гимарайнш", Португалия), К. Кулибали ("Гент", Бельгия), М. Ятабаре ("Карабюкспор", Турция), Б. Сако ("Кристал Пэлас", Англия).
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