Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли установил рекорд английской премьер-лиги. Футболист стал первым хавбеком, который в трех матчах АПЛ подряд делал дубли.Напомним, рекорд был установлен после победы над "Челси" (2:0). Ранее "шпоры" обыграли "Уотфорд" (4:1) и "Саутгемптон" (4:1).