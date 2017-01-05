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Деле Алли установил рекорд английской премьер-лиги

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли установил рекорд английской премьер-лиги. Футболист стал первым хавбеком, который в трех матчах АПЛ подряд делал дубли.

Напомним, рекорд был установлен после победы над "Челси" (2:0). Ранее "шпоры" обыграли "Уотфорд" (4:1) и "Саутгемптон" (4:1).

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Теги: Алли Тоттенхэм
Сегодня, 13:59
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№1 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 14:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
не зря чувака купили
Регистрация: 7.06.2016
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