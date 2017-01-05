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Жозе Моуринью: болельщики "МЮ" заставили меня полюбить эту команду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о том, что проникся любовью к клубу из-за его болельщиков.

"Болельщики действительно заставили меня полюбить команду, проникнуться глубокими чувствами к клубу. Это люди, которые помнят о прошлом, но живут настоящим. кто сохраняет веру в светлое будущее, но понимает, что дорога туда будет непростой. Они всегда поддерживают команду, даже в плохие моменты.

Для меня это очень важно. Мне нравится моя команда. Это очень хорошие ребята, я люблю с ними работать. Я очень счастлив. Мой вызов – вернуть "МЮ" на те позиции, где он должен находиться", - передает слова тренера официальный сайт "Манчестер Юнайтед".
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:39
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