Иван Пауревич присоединится к "Уфе" на кипрском сборе

Полузащитник Иван Пауревич прибудет на первый учебно-тренировочный сбор "Уфы", который состоится с 11 по 22 января на Кипре.



Хорватский игрок уже выступал за уфимскую команду с лета 2014 года.



В июне 2016 года 25-летний полузащитник перешёл в английский клуб "Хаддерсфилд Таун", с которым подписал трехлетний контракт.