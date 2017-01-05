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Иван Пауревич присоединится к "Уфе" на кипрском сборе

Полузащитник Иван Пауревич прибудет на первый учебно-тренировочный сбор "Уфы", который состоится с 11 по 22 января на Кипре.

Хорватский игрок уже выступал за уфимскую команду с лета 2014 года.

В июне 2016 года 25-летний полузащитник перешёл в английский клуб "Хаддерсфилд Таун", с которым подписал трехлетний контракт.
Теги: Уфа
Сегодня, 14:51
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