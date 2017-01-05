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"Лион" готов отпустить форварда Корентино Толиссо в "Ювентус" за €40 млн

"Лион" готов отдать своего форварда Корентино Толиссо итальянскому "Ювентусу" за €40 млн, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Calciomercato.

Отмечается, что президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс не намерен расставаться с Толиссо во время зимнего трансферного окна. Сам 22-летний футболист высказывал заинтересованность в переходе в команду из Турина, но многое будет зависеть от результатов переговоров между клубами.
Теги: Лион Ювентус
Сегодня, 14:53
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