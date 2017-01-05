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Александр Григорян: мне будет интересно обыгрывать всех - и "Зенит", и "Спартак", и ЦСКА

Новый главный тренер "Анжи" Александр Григорян рассказал о своих планах в махачкалинском клубе.

– Некоторое время назад вы стали чемпионом России по женскому футболу с командой "Лада". На мужской турнир такие же амбиции?

– Вы все время хотите затронуть ситуацию в женском футболе. Там я добился признания в Европе, чтобы вы понимали уровень, на который я вышел. В мужском уровне добился признания в первом дивизионе. Наступило время сделать это в премьер-лиге. У кого-то такой шанс появляется в 35 лет, у меня в 50. И я его не собираюсь упускать его.

– В этом сезоне ваша бывшая команда "СКА-Хабаровск" обыграла московский "Спартак". Это поможет вам побеждать с "Анжи"?

– Мне будет интересно обыгрывать всех соперников, которые встретятся нам на пути. И "Зенит", и "Спартак", и ЦСКА. Премьер-лига не сводится только к топовым командам Здесь, как и в первом дивизионе, нужно прикладывать сто процентов усилий, чтобы обыграть любого соперника. Но и этого недостаточно. Важно избрать правильную тактику и построить команду единомышленников в руководстве и коллективе футболистов.

СЭ
Теги: Григорян Анжи
Сегодня, 14:59
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11
(3)
№11 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Надо ему подарить настольный футбол и пусть там обыгрывает хоть Барсу,хоть Реал!
Регистрация: 2.04.2012
№10 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 16:15) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Было бы с кем..Почти вся команда уходит..С честолюбивыми дублерами..разве что...Ну, ну поглядим...
Регистрация: 31.10.2013
№9 Написал: Седой Россия (Сегодня, 16:01) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Самомнение не хилое


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№8 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 15:50) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Приятно послушать уверенного в себе человека...будем посмотреть, однако,между словом и делом есть разница....
Регистрация: 15.03.2009
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:49) #
  • +1
  •  (1)

Если использовать опыт побед в женских соревнованиях, то лишь Спартак обыграть выйдет. Зенит и ЦСКА вряд ли.
Регистрация: 12.11.2007
№6 Написал: alx64 (Сегодня, 15:26) #
  • 0
  •  (2)

о да!!!эти черно попие хрен ково обыграют!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016
№5 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 15:20) #
  • +1
  •  (1)

да не бугузи.....обыграть ..кхе!
Регистрация: 20.03.2016
№4 Написал: art83 (Сегодня, 15:10) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А кем побеждать.Все нормальные игроки ушли.
Регистрация: 17.09.2010
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:08) #
  • +1
  •  (1)

хвастунишко joy
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: Fratelli Питер (Сегодня, 15:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Лоб не расшиби)
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 15:02) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цска побеждать?Там играть то некому, ситуация как в Томи.
Регистрация: 15.06.2016
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