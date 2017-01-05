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Игорь Лебедев: может, пора задуматься о сокращении премьер-лиги?

Член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев считает, что имеются предпосылки для сокращения числа клубов премьер-лиги после финансовых проблем у "Анжи" и "Томи".

"Анжи" и "Томь" распускают игроков бесплатно и опять не имеют денег на содержание клубов. Может, пора задуматься о сокращении премьер-лиги?!" - написал Лебедев в твиттере.
Теги: Лебедев
Сегодня, 15:12
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16
(2)
№16 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 16:21) #
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Болеет за:
«Краснодар»
А может распил бабла на футболе прекратить..Ребяты депутаты, на те деньги которые вы все вместе получаете в госдуме можно содержать очень приличную футбольную команду в премьере..На что жить вам..а откаты?..на них проживете не бедствуя..
Регистрация: 31.10.2013
№15 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 16:13) #
  • +1
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Сократите лучше ваши зарплаты и количество бездельников в вашей конторе....- смотришь и пенсии увеличатся и больше денег на спорт останется....
Регистрация: 28.12.2015
№14 Написал: oleg63-63 тольятти (Сегодня, 16:12) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
До 5-6 команд
Регистрация: 29.12.2010
№13 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 16:11) #
  • +1
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Болеет за:
«Сибирь»
[quote=скептик]ЦОДД,
Никакая мы не великая держава. По уровню жизни занимаем место в конце 5- го десятка стран мира.


Шутишь ? Щас патриоты тебе минусов напихают за такие кощунственные заявления )))

Эти псевдопатриоты пусть себе в одно место минусы засунут. А тебя поддерживаю, пусть Москва с Питером хоть в десять кругов разыгрывают свое первенство. Для них за МКАДОМ Россия заканчивается.
Регистрация: 21.01.2016
№12 Написал: nami-sv (Сегодня, 16:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Переход на осень-весну уже здорово сократил количество футбольных команд в регионах.Ещё немного порулят пи.ерские при поддержке гнидера и ему подобных и останется у нас футбол только в крупных городах.Я так понимаю они считают что России достаточно десятка команд и футболистов штук пятьдесят с правильным паспортом.Именно штук.Вот такая штуковина получается.
Регистрация: 9.08.2015
№11 Написал: оптимист чебоксары (Сегодня, 16:00) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Пора сокращать зарплаты дармоедам.
Все штрафы КДК на развитие детско-юношеского футбола!
Регистрация: 10.10.2009
№10 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 15:59) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
smile все правильно зачем вообще нам нужен такой футбол если сами команды не могут себя содержать зачем команды которые содержат губернаторы или гос-во хотите иметь команду делайте как Галицкий нет тогда не хрен их кормить из госбюджета на детишек на здравоохранение на пенсионеров нет денег а на этих дармоедов с кривыми ногами типа Кокорин Дзюба есть так зачем такой ФУТБОЛ!?
Регистрация: 20.10.2011
№9 Написал: скептик (Сегодня, 15:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
ЦОДД,
Никакая мы не великая держава. По уровню жизни занимаем место в конце 5- го десятка стран мира.


Шутишь ? Щас патриоты тебе минусов напихают за такие кощунственные заявления )))

Kolpino2,
Просто удивительно. Италию или Испанию глядишь - сегодня клуб наверху, через несколько лет, распродав звезд, Бог знает где. Но сокращать из-за этого количество команд никто и не думает.

Причем здесь занимаемы командами места ?? Не дошло , что у большинства российских команд просто не хватает средств для существования ?
Регистрация: 26.11.2016
№8 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:44) #
  • 0
  •  (2)

Просто удивительно. Италию или Испанию глядишь - сегодня клуб наверху, через несколько лет, распродав звезд, Бог знает где. Но сокращать из-за этого количество команд никто и не думает.
Регистрация: 12.11.2007
№7 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 15:42) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: скептик
.Остальные это и не Россия вовсе .Так, провинция -с ,нищеброды, портящие имидж великой державы )))


Преувеличиваешь . Никакая мы не великая держава. По уровню жизни занимаем место в конце 5- го десятка стран мира.
Регистрация: 21.01.2016
№6 Написал: скальп (Сегодня, 15:37) #
  • +3
  •  (3)

пора сокращать чиновников дармоедов
Регистрация: 24.12.2016
№5 Написал: скептик (Сегодня, 15:25) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Одобрямс .Оставить в ПЛ Зенит , Краснодар , Рубин и московские команды .Вот они пусть и разыгрывают ЧР в четыре круга .Остальные это и не Россия вовсе .Так, провинция -с ,нищеброды, портящие имидж великой державы )))
Регистрация: 26.11.2016
№4 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 15:20) #
  • +12
  •  (12)

Пора сокращать Госдуму.
Регистрация: 28.05.2014
№3 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 15:17) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
а может нужно меньше трепать языком и ужесточить требования к допуску и лицензированию клубов.Позор млять,в такой огромной стране 16 клубов не набрать для чемпионата.
Регистрация: 20.08.2015
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:15) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
а вы ведомости лучше проверяйте...кто, когда и на что потратил.
и если распил или откровенная кража - принимать меры, а не просто сидеть на зп в РФС и нихрена для футбола не делать
плюс ужесточить процесс лицензирования
или еще вариант - не надо постоянно с клубов штрафы брать, потому что вы не очень последовательны.за одно нарушение со всех берут по разному почему-то


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Она сама сократится со временем.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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