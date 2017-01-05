Игорь Лебедев: может, пора задуматься о сокращении премьер-лиги?

Член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев считает, что имеются предпосылки для сокращения числа клубов премьер-лиги после финансовых проблем у "Анжи" и "Томи".



"Анжи" и "Томь" распускают игроков бесплатно и опять не имеют денег на содержание клубов. Может, пора задуматься о сокращении премьер-лиги?!" - написал Лебедев в твиттере.