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Игорь Акинфеев: я получал двойки по физкультуре, потому что не ходил на нее
Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев признался, что в детстве пропускал уроки физкультуры в школе.
"Я получал двойки, потому что не ходил на физкультуру. Все юноши-футболисты каждую субботу или воскресенье - не помню уже -участвовали в турах чемпионата Москвы. А в школе у нас в пятницу были два урока физкультуры. Я всегда пропускал их - берег себя, потому что боялся получить травму.
Не дай бог не попасть на чемпионат - это была бы трагедия! Мне нравились биология и география - очень познавательные предметы", - цитирует Акинфеева журнал "ОК!".
"Я получал двойки, потому что не ходил на физкультуру. Все юноши-футболисты каждую субботу или воскресенье - не помню уже -участвовали в турах чемпионата Москвы. А в школе у нас в пятницу были два урока физкультуры. Я всегда пропускал их - берег себя, потому что боялся получить травму.
Не дай бог не попасть на чемпионат - это была бы трагедия! Мне нравились биология и география - очень познавательные предметы", - цитирует Акинфеева журнал "ОК!".
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