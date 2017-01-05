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Игорь Акинфеев: я получал двойки по физкультуре, потому что не ходил на нее

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев признался, что в детстве пропускал уроки физкультуры в школе.

"Я получал двойки, потому что не ходил на физкультуру. Все юноши-футболисты каждую субботу или воскресенье - не помню уже -участвовали в турах чемпионата Москвы. А в школе у нас в пятницу были два урока физкультуры. Я всегда пропускал их - берег себя, потому что боялся получить травму.

Не дай бог не попасть на чемпионат - это была бы трагедия! Мне нравились биология и география - очень познавательные предметы", - цитирует Акинфеева журнал "ОК!".
Теги: Акинфеев
Сегодня, 15:15
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3
(2)
№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 15:58) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
И тут пороси. Завидуйте молча


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 15:28) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
и не вырос бы рукожопом

берег себя, потому что боялся получить травму

"Береги руку, Сеня" И "видно в пони-дельник их мама родила". А еще ему никогда не давали вилки, да и ложки только пластиковые - по той же причине


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:22) #
  • -1
  •  (13)

ходил бы на физру и не вырос бы рукожопом
Регистрация: 7.12.2016
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