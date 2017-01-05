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ЦСКА официально подтвердил переход Карлоса Страндберга в "Брюгге"

Шведский нападающий Карлос Страндберг покинул ЦСКА. Игрок подписал полноценный контракт с бельгийской командой "Брюгге", информирует официальный сайт армейцев.

Страндберг перешёл в армейский клуб в 2015 году и забил пять голов в 28 матчах, в том числе отличившись в первой официальной игре на Арене ЦСКА.
Теги: ЦСКА Страндберг
Сегодня, 15:36
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(2)
№5 Написал: Butcher (Сегодня, 16:32) #
  • +1
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Ли Харви Освальд,
черномазый спартак - народная африканская банано-фасолевая недокоманда satisfied
Регистрация: 20.12.2015
№4 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 16:30) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Butcher
свой чёрный

А говорил - никаких негров laughing Что, почернел уже от горя, или вы там как пингвины - с одной стороны белые, с другой - черные?


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№3 Написал: Butcher (Сегодня, 16:28) #
  • 0
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zenit_53,
свой чёрный гол зениту он забил, так что не квакай, жывотнае smirk
Регистрация: 20.12.2015
№2 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 16:19) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
smile а когда покупали говорили будет супер форвард и какой же дурак его купил
Регистрация: 20.10.2011
№1 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 15:49) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
за сколько продали то?
Регистрация: 20.08.2015
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