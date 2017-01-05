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"Спартак" может взять в аренду Георгия Тигиева из "Анжи"

Защитник "Анжи" Георгий Тигиев может перейти в "Спартак", информируют "Вести.Ru".

Сообщается, что 21-летний футболист может быть отдан в аренду до конца сезона.

Напомним, в текущем сезоне Тигиев провел за махачкалинцев в чемпионате России 14 матчей.
Теги: Спартак Анжи
Сегодня, 15:55
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(2)
№2 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 16:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Отличный вариант,парень растет,замена Комбарову напрашивается...


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 16:03) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Защитник "Анжи" Георгий Тигиев может в скором времени стать игроком московского "Спартака". При этом 21-летний футболист может провести остаток сезона в махачкалинском клубе, будучи отданным в аренду.
Испытывающий финансовые проблемы "Анжи" продает своих сильнейших игроков. Кандидат в сборную России левый защитник Георгий Тигиев вероятно перейдет в "Спартак".Возможен вариант аренды Тигиева в "Анжи" до конца сезона.
Регистрация: 14.12.2011
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