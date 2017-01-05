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"Спартак" может взять в аренду Георгия Тигиева из "Анжи"
Защитник "Анжи" Георгий Тигиев может перейти в "Спартак", информируют "Вести.Ru".
Сообщается, что 21-летний футболист может быть отдан в аренду до конца сезона.
Напомним, в текущем сезоне Тигиев провел за махачкалинцев в чемпионате России 14 матчей.
Сообщается, что 21-летний футболист может быть отдан в аренду до конца сезона.
Напомним, в текущем сезоне Тигиев провел за махачкалинцев в чемпионате России 14 матчей.
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