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Владимир Абрамов: в Китае российских игроков и знать не хотят
Спортивный агент Владимир Абрамов считает, что российские игроки недостаточно звездные, чтобы получать предложения от китайских клубов.
"Российские игроки подойдут разве что для второго китайского дивизиона. Там тоже очень большие деньги. А для высшей лиги китайцам нужны имена.
А так они посмотрели на Россию на Евро и поняли, что в Европе никого из этих людей не знают. Соответственно, и в Азии их знать тоже не хотят. Для этого надо кем-то стать.
Всегда привожу в пример, как представляли Анатолия Бышовца, который возглавлял сборную Южной Кореи. Перед каждым эфиром с его участием по ТВ показывали подборку голов, эпизодов из матчей, в которых он играл. У кого сейчас из российских игроков есть такой бэкграунд?", - цитирует Абрамова "Советский спорт".
"Российские игроки подойдут разве что для второго китайского дивизиона. Там тоже очень большие деньги. А для высшей лиги китайцам нужны имена.
А так они посмотрели на Россию на Евро и поняли, что в Европе никого из этих людей не знают. Соответственно, и в Азии их знать тоже не хотят. Для этого надо кем-то стать.
Всегда привожу в пример, как представляли Анатолия Бышовца, который возглавлял сборную Южной Кореи. Перед каждым эфиром с его участием по ТВ показывали подборку голов, эпизодов из матчей, в которых он играл. У кого сейчас из российских игроков есть такой бэкграунд?", - цитирует Абрамова "Советский спорт".
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