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Хамес Родригес: я остаюсь в "Реале"

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес заявил, что не хочет уходить из стана "сливочных" зимой.

Напомним, что футболист получал мало игрового времени и ходили слухи о том, что он сменит команду в эт трансферное окно.

"Все футболисты хотят играть как можно чаще и у каждого бывают трудные времена. Однако, начался новый год и я остаюсь в Мадриде", - цитирует Родригеса Marca.
Теги: Родригес Реал
Сегодня, 16:15
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