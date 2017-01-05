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Хамес Родригес: я остаюсь в "Реале"
Полузащитник "Реала" Хамес Родригес заявил, что не хочет уходить из стана "сливочных" зимой.
Напомним, что футболист получал мало игрового времени и ходили слухи о том, что он сменит команду в эт трансферное окно.
"Все футболисты хотят играть как можно чаще и у каждого бывают трудные времена. Однако, начался новый год и я остаюсь в Мадриде", - цитирует Родригеса Marca.
Напомним, что футболист получал мало игрового времени и ходили слухи о том, что он сменит команду в эт трансферное окно.
"Все футболисты хотят играть как можно чаще и у каждого бывают трудные времена. Однако, начался новый год и я остаюсь в Мадриде", - цитирует Родригеса Marca.
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