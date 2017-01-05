"Бавария" интересуется Марко Верратти

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти привлек внимание "Баварии", сообщает Sky Sport Italia.



Мюнхенский клуб может покинуть чилолец Артуро Видаль, которым усиленно интересуется "Челси", а кандидатура итальянца является приоритетной для итальянского же тренера чемпионов Германии Карло Анчелотти. Трансфер может состояться только в летнее трансферное окно.