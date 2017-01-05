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"Бавария" интересуется Марко Верратти

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти привлек внимание "Баварии", сообщает Sky Sport Italia.

Мюнхенский клуб может покинуть чилолец Артуро Видаль, которым усиленно интересуется "Челси", а кандидатура итальянца является приоритетной для итальянского же тренера чемпионов Германии Карло Анчелотти. Трансфер может состояться только в летнее трансферное окно.
Теги: Верратти ПСЖ Бавария
Сегодня, 16:25
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