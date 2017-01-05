Хесе Родригес отказался от предложения "Ромы"

Нападающий "ПСЖ" Хесе Родригес отказался переходить в "Рому", сообщает lequipe.



Римляне готовы были арендовать 23-летнего футболиста с правом выкупа. Однако испанца не устроило предложение "Ромы".