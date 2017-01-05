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Хесе Родригес отказался от предложения "Ромы"

Нападающий "ПСЖ" Хесе Родригес отказался переходить в "Рому", сообщает lequipe.

Римляне готовы были арендовать 23-летнего футболиста с правом выкупа. Однако испанца не устроило предложение "Ромы".
Теги: Рома ПСЖ Трансферы
Сегодня, 16:30
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