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Марку Силва возглавил "Халл Сити"

Бывший главный тренер "Олимпиакоса" Марку Силва возглавил "Халл Сити", сообщает пресс-служба клуба.

39-летний специалист, сменивший на этом посту Майка Фелана, заключил контракт с английским клубом до лета 2017 года.

"Халл" в 20 турах АПЛ набрал 13 очков и замыкает таблицу.

Марку Силва возглавил "Халл Сити"
Сегодня, 17:06
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