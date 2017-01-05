Бывший главный тренер "Олимпиакоса" Марку Силва возглавил "Халл Сити", сообщает пресс-служба клуба.39-летний специалист, сменивший на этом посту Майка Фелана, заключил контракт с английским клубом до лета 2017 года."Халл" в 20 турах АПЛ набрал 13 очков и замыкает таблицу.