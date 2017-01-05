Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Ливерпуль" интересуется Раулем Хименесом

"Ливерпуль" может подписать форварда "Бенфики" Рауля Хименеса, сообщает O Jogo.

"Орлы" готовы отпустить мексиканца за 50 млн фунтов. В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Хименес провёл 10 матчей и забил 5 мячей. Ранее мексиканец выступал за "Атлетико".
Теги: Ливерпуль Бенфика Трансферы
Сегодня, 17:11
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.