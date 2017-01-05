"Ливерпуль" интересуется Раулем Хименесом

"Ливерпуль" может подписать форварда "Бенфики" Рауля Хименеса, сообщает O Jogo.



"Орлы" готовы отпустить мексиканца за 50 млн фунтов. В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Хименес провёл 10 матчей и забил 5 мячей. Ранее мексиканец выступал за "Атлетико".