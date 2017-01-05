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Евгений Селезнев: игра "Карабюкспора" меня удивила, поверьте, я чуть-чуть разбираюсь в футболе (2)
"Ливерпуль" интересуется Раулем Хименесом
"Ливерпуль" может подписать форварда "Бенфики" Рауля Хименеса, сообщает O Jogo.
"Орлы" готовы отпустить мексиканца за 50 млн фунтов. В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Хименес провёл 10 матчей и забил 5 мячей. Ранее мексиканец выступал за "Атлетико".
"Орлы" готовы отпустить мексиканца за 50 млн фунтов. В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Хименес провёл 10 матчей и забил 5 мячей. Ранее мексиканец выступал за "Атлетико".
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