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Янник Боласи из-за травмы пропустит около года

Полузащитник "Эвертона" Янник Боласи получил серьезную травму колена, информирует ВВС.

27-летний футболист пропустит 11-12 месяцев. Эту информацию подтвердил главный тренер ливерпульского клуба Рональд Куман. Повреждение Боласи получил в матче 14-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:1).
Теги: Эвертон
Сегодня, 17:34
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