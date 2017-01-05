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"Манчестер Юнайтед" не планирует возвращать Патриса Эвра

В планы "МЮ" не входит возвращение в команду защитника "Ювентуса" Патриса Эвра, передает Manchester Evening News.

Футболист ранее объявил, что покинет команду из Турина. В СМИ появилась информация, что француз может вернуться в "Манчестер Юнайтед". Руководство англичан считает, что Эвра вряд ли сможет усилить команду. У Эвра больше шансов получить приглашение в качестве сотрудника клуба, чем в качестве полевого игрока.
Теги: Эвра Манчестер Юнайтед
Сегодня, 17:42
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