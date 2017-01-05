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"Манчестер Сити" не будет продлевать контракт с Коларовым

"Манчестер Сити" не собирается предлагать защитнику Александру Коларову новый контракт, сообщает The Sun.

Контракт 31-летнего игрока сборной Сербии истекает в конце сезона, главным претендентом на футболиста считается "Галатасарай."
Теги: Коларов Манчестер Сити
Сегодня, 17:50
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