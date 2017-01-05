"Манчестер Сити" не будет продлевать контракт с Коларовым

"Манчестер Сити" не собирается предлагать защитнику Александру Коларову новый контракт, сообщает The Sun.



Контракт 31-летнего игрока сборной Сербии истекает в конце сезона, главным претендентом на футболиста считается "Галатасарай."