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"Фенербахче" объявил о переходе Александра Караваева

"Фенербахче" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Шахтера" Александра Караваева.

Футболист заключил с турецким клубом арендное соглашение без опции выкупа.
Теги: Фенербахче Шахтер
Сегодня, 18:04
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