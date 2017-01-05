Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Урал" интересуется форвардом "Црвены Звезды"

Форвард "Црвены Звезды" Петар Орландич интересен "Уралу", сообщает сербский журналист Милош Маркович в своем твиттере.

На счету нападающего в текущем розыгрыше чемпионата Сербии шесть забитых мячей в 11-ти матчах.
Теги: Урал Црвена Звезда Трансферы
Сегодня, 18:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.