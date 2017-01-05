"Урал" интересуется форвардом "Црвены Звезды"

Форвард "Црвены Звезды" Петар Орландич интересен "Уралу", сообщает сербский журналист Милош Маркович в своем твиттере.



На счету нападающего в текущем розыгрыше чемпионата Сербии шесть забитых мячей в 11-ти матчах.