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Китайский клуб готов платить Карлосу Бакке 10 миллионов в год

Форвард "Милана" Карлос Бакка получил щедрое предложение из Китая, сообщает Сalciomercato.

Клуб "Бейцзин Гоань" готов выложить за колумбийца 30 миллионов евро. За три года в Китае Бакке предлагают 30 миллионов.

В нынешнем сезоне Бакка провел 14 матчей и забил 6 голов.
Теги: Бакка Милан
Сегодня, 18:32
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