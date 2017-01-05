Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:46
Дэвид Бекхэм поругался с представителем "Формулы-1" из-за мест на новогоднем шоу на Мальдивах (3)
Дэвид Бекхэм поругался с представителем "Формулы-1" из-за мест на новогоднем шоу на Мальдивах (3)
19-летний полузащитник "Чарльтона" перешел в "Эвертон"
Полузащитник "Чарльтона" Адемола Лукман стал игроком "Эвертона", сообщает официальный сайт "ирисок".
Соглашение с 19-летним игроком рассчитано на 4,5 года. Лукман будет выступать под 31-м номером. Сумма трансфера может составить 10 миллионов фунтов.
Соглашение с 19-летним игроком рассчитано на 4,5 года. Лукман будет выступать под 31-м номером. Сумма трансфера может составить 10 миллионов фунтов.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.