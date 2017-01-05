19-летний полузащитник "Чарльтона" перешел в "Эвертон"

Полузащитник "Чарльтона" Адемола Лукман стал игроком "Эвертона", сообщает официальный сайт "ирисок".



Соглашение с 19-летним игроком рассчитано на 4,5 года. Лукман будет выступать под 31-м номером. Сумма трансфера может составить 10 миллионов фунтов.