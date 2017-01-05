"Интер" не намерен отдавать в аренду "Ливерпулю" Барбосу

"Интер" не планирует отдавать своего нападающего Габриэля Барбосу в аренду "Ливерпулю" , передает Football Italia.



"У Габигола контракт до 2021 года, - заявил агент 20-летнего игрока. Клуб никогда не говорил о желании отдать его в аренду", - сказал агент игрока.