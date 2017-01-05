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"Интер" не намерен отдавать в аренду "Ливерпулю" Барбосу

"Интер" не планирует отдавать своего нападающего Габриэля Барбосу в аренду "Ливерпулю" , передает Football Italia.

"У Габигола контракт до 2021 года, - заявил агент 20-летнего игрока. Клуб никогда не говорил о желании отдать его в аренду", - сказал агент игрока.
Теги: Интер Ливерпуль Трансферы
Сегодня, 19:04
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№1 Написал: Don Kaver (Сегодня, 20:10) #
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