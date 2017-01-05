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Симеоне Дзадза вернулся в "Ювентус"

"Вест Хэм" вернул арендованного нападающего Симоне Дзадзу "Ювентусу", информирует официальный твиттер "молотобойцев".

За "Вест Хэм" Дзадза отыграл 11 матчей в Премьер-лиге и Кубке английской лиги.
Теги: Дзадза Вест Хэм Ювентус
Сегодня, 19:28
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