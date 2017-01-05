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Исаак Телин на правах аренды перешел в "Андерлехт"

Нападающий "Бордо" Исаак Телин на правах аренды перешел в "Андерлехт", сообщает официальный сайт клуба.

В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в семи матчах чемпионата Франции и забил два гола.
Теги: Бордо Андерлехт Трансферы
Сегодня, 19:34
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№1 Написал: Don Kaver (Сегодня, 20:08) #
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