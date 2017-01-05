Исаак Телин на правах аренды перешел в "Андерлехт"

Нападающий "Бордо" Исаак Телин на правах аренды перешел в "Андерлехт", сообщает официальный сайт клуба.



В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в семи матчах чемпионата Франции и забил два гола.