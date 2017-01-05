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Давид Де Хеа: я бы предпочёл, чтобы лучшим игроком "МЮ" был не я, а кто-то из нападающих
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что не хочет получать награды лучшему игроку месяца или всего сезона. Напомним, что испанец уже трижды становился лучшим игроком года в составе "Манчестер Юнайтед".
"Я предпочел бы, чтобы эту награду выиграл нападающий или кто-то ещё. В таком случае это будет означать, что в целом команда играет хорошо и забивает голы. Для меня идеальная игра, когда я не касаюсь мяча, а мы побеждаем со счетом 3:0 или 4:0. Думаю, в этом году наша оборона не позволяет соперникам создавать много моментов у наших ворот, мы постоянно сосредоточены и больше общаемся между собой во время игры. В этом году я больше устаю ментально, чем физически", - цитирует Де Хеа United Review.
"Я предпочел бы, чтобы эту награду выиграл нападающий или кто-то ещё. В таком случае это будет означать, что в целом команда играет хорошо и забивает голы. Для меня идеальная игра, когда я не касаюсь мяча, а мы побеждаем со счетом 3:0 или 4:0. Думаю, в этом году наша оборона не позволяет соперникам создавать много моментов у наших ворот, мы постоянно сосредоточены и больше общаемся между собой во время игры. В этом году я больше устаю ментально, чем физически", - цитирует Де Хеа United Review.
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