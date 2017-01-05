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Дэвид Бекхэм поругался с представителем "Формулы-1" из-за мест на новогоднем шоу на Мальдивах (3)
Дэвид Бекхэм поругался с представителем "Формулы-1" из-за мест на новогоднем шоу на Мальдивах (3)
Вратарь "Манчестер Юнайтед" на правах аренды перешел в "Астон Виллу"
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Сэм Джонстоун на правах аренды перешёл в "Астон Виллу", сообщает официальный сайт бирмингемского клуба.
В этом сезоне 23-летний Джонстоун не сыграл ни минуты за команду Жозе Моуриньо, выполняя роль дублера для Давида Де Хеа и Серхио Ромеро.
В этом сезоне 23-летний Джонстоун не сыграл ни минуты за команду Жозе Моуриньо, выполняя роль дублера для Давида Де Хеа и Серхио Ромеро.
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