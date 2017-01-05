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Джон Оби Микел бесплатно перейдет в "Тяньцзинь Тэда"

Полузащитник "Челси" Джон Оби Микел продолжит карьеру в Китае, сообщает goal.com.

Нигерийский футболист бесплатно перейдёт в "Тяньцзинь Тэда". Изначально 29-летний игрок не хотел переезжать в Китай, интерес к нему проявляли "Валенсия" и "Марсель". Однако "Тяньцзинь Тэда" предложил Оби Микелу 140 тысяч фунтов в неделю.
Теги: Микел Челси Трансферы
Сегодня, 20:39
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