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Джон Оби Микел бесплатно перейдет в "Тяньцзинь Тэда"
Полузащитник "Челси" Джон Оби Микел продолжит карьеру в Китае, сообщает goal.com.
Нигерийский футболист бесплатно перейдёт в "Тяньцзинь Тэда". Изначально 29-летний игрок не хотел переезжать в Китай, интерес к нему проявляли "Валенсия" и "Марсель". Однако "Тяньцзинь Тэда" предложил Оби Микелу 140 тысяч фунтов в неделю.
Нигерийский футболист бесплатно перейдёт в "Тяньцзинь Тэда". Изначально 29-летний игрок не хотел переезжать в Китай, интерес к нему проявляли "Валенсия" и "Марсель". Однако "Тяньцзинь Тэда" предложил Оби Микелу 140 тысяч фунтов в неделю.
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