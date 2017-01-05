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Трансфер Сердара Таски в "Трабзонспор" не состоится

Переговоры о трансфере защитника "Спартака" Сердара Таски в "Трабзонспор" сорвались, информирует Futbol Arena.

"Спартак" хотел получить за Таски 3 млн евро, тогда как "Трабзонспор" предлагал 1 млн. Ранее была информация, что Таски уже подписал контракт с турецким клубом.
Сегодня, 20:45
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(4)
№8 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:37) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ох уж эти турецкие СМИ, сами новости придумывают, сами опровергают


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№7 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 21:30) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и хорошо
Регистрация: 10.08.2007
№6 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 21:23) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Наш зенит готов дать 10 млн евро,как раз нужны сильные защитники нашей команде,а то обороны совсем Нету worried


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:13) #
  • -5
  •  (5)

не знаю, но лучше бы взяли кого-то более стоящего..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№4 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 21:09) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
применительно к нашему спартаку можно сказать, что такая свинья и самим сгодится.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:05) #
  • -1
  •  (15)

"Спартак" хотел получить за Таски 3 млн евро, тогда как "Трабзонспор" предлагал 1 млн
Причем турецких лир. P.S. Рад за турков.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:05) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
И это были слухи про трансфер.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Meatloaf (Сегодня, 21:01) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и гуд
Регистрация: 3.07.2016
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