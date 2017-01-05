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Неманья Гудель продолжит карьеру в Китае

Полузащитник "Аякса" Неманья Гудель перейдет в китайский клуб "Тяньцзинь Тэда", сообщает официальный сайт голландской команды.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 5,5 миллиона евро. Ранее была информация, что "Зенит" готов был заплатить за футболиста 4 миллиона евро. Гудель выступал за "Аякс" с 2015 года.
Теги: Аякс Трансферы
Сегодня, 21:07
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(0)
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:45) #
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  •  (1)

Такими темпами , скоро китайскую лигу на своих канал захотят иметь все монстры телевидения...(
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 21:25) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Решил прямо в Кетай рвануть, минуя резервацию чухонских кетайцев stuck_out_tongue_winking_eye


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
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