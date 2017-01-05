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Переход Неманьи Видича в "МЮ" из "Спартака" попал в топ-10 лучших зимних трансферов по версии УЕФА
Переход Неманьи Видича в "МЮ" из "Спартака" попал в топ-10 лучших зимних трансферов по версии УЕФА
Неманья Гудель продолжит карьеру в Китае
Полузащитник "Аякса" Неманья Гудель перейдет в китайский клуб "Тяньцзинь Тэда", сообщает официальный сайт голландской команды.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 5,5 миллиона евро. Ранее была информация, что "Зенит" готов был заплатить за футболиста 4 миллиона евро. Гудель выступал за "Аякс" с 2015 года.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 5,5 миллиона евро. Ранее была информация, что "Зенит" готов был заплатить за футболиста 4 миллиона евро. Гудель выступал за "Аякс" с 2015 года.
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