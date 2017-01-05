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Капитан "Саутгемптона" Жозе Фонте попросил клуб выставить его на трансфер

Капитан "Саутгемптона" Жозе Фонте подал запрос о трансфере, сообщает ВВС.

"У Жозе было несколько возможностей улучшить свой контракт. Но он воспользовался правом не делать этого. Жозе хочет покинуть клуб и официально попросил о трансфере", - сказал спортивный директор "святых" Лес Рид.
Теги: Саутгемптон
Сегодня, 21:15
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