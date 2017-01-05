Алан Патрик на правах аренды может перебраться "Фенербахче"

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик может переехать в Турцию после того, как вернется в "Шахтер" из аренды во "Фламенго".



Как сообщает Fotospor, украинский клуб согласился отпустить игрока в "Фенербахче" на правах аренды. Соглашение будет рассчитано до конца сезона.