Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Алан Патрик на правах аренды может перебраться "Фенербахче"

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик может переехать в Турцию после того, как вернется в "Шахтер" из аренды во "Фламенго".

Как сообщает Fotospor, украинский клуб согласился отпустить игрока в "Фенербахче" на правах аренды. Соглашение будет рассчитано до конца сезона.
Теги: Фенербахче Шахтер Трансферы
Сегодня, 21:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.