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Переход Неманьи Видича в "МЮ" из "Спартака" попал в топ-10 лучших зимних трансферов по версии УЕФА
Переход Неманьи Видича в "МЮ" из "Спартака" попал в топ-10 лучших зимних трансферов по версии УЕФА
Алан Патрик на правах аренды может перебраться "Фенербахче"
Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик может переехать в Турцию после того, как вернется в "Шахтер" из аренды во "Фламенго".
Как сообщает Fotospor, украинский клуб согласился отпустить игрока в "Фенербахче" на правах аренды. Соглашение будет рассчитано до конца сезона.
Как сообщает Fotospor, украинский клуб согласился отпустить игрока в "Фенербахче" на правах аренды. Соглашение будет рассчитано до конца сезона.
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