Златан Ибрагимович назван лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в декабре

Златан Ибрагимович сумел обойти в голосовании болельщиков Генриха Мхитаряна, и был назван лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в декабре, сообщает официальный сайт клуба.



В последнем месяце 2016 года Златан забил 6 голов в 7 матчах, а также отдал 3 голевые передачи.