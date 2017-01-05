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Златан Ибрагимович назван лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в декабре

Златан Ибрагимович сумел обойти в голосовании болельщиков Генриха Мхитаряна, и был назван лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в декабре, сообщает официальный сайт клуба.

В последнем месяце 2016 года Златан забил 6 голов в 7 матчах, а также отдал 3 голевые передачи.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:04
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