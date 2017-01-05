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Переход Неманьи Видича в "МЮ" из "Спартака" попал в топ-10 лучших зимних трансферов по версии УЕФА

Переход защитника "Спартака" Неманьи Видича в "Манчестер Юнайтед" в декабре 2005 года попал в топ-10 лучших зимних трансферов по версии УЕФА.

В десятку также вошли: Яп Стам (из "Виллема II" в ПСВ, 1996), Деян Станкович (из "Лацио" в "Интер", 2004), Клас-Ян Хюнтелар (из "Херенвена" в "Аякс", 2006), Марселу (из "Флуминенсе" в "Реал", 2007), Андреа Барцальи (из "Вольфсбурга" в "Ювентус", 2011), Луис Суарес (из "Аякса" в "Ливерпуль", 2011), Иван Ракитич (из "Шальке" в "Севилью", 2011), Хуанфран (из "Осасуны" в "Атлетико", 2011), Неманья Матич (из "Челси" в "Бенфику", 2011).
Теги: Видич Спартак Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:08
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