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"Ливерпуль" потратит 40 млн фунтов на покупку игроков в январе

Руководство "Ливерпуля" выделит £40 млн на покупку футболистов в январское трансферное окно.

Наставник "Ливерпуля"Юрген Клопп намерен усилить линию атаки. В сферу интересов 49-летнего специалиста входит форвард "Байера" Юлиан Брандт, сообщает SportBild.

Ранее мерсисайдцам приписывали интерес к полузащитнику лондонского "Арсенала" Алексу Окслейду-Чемберлену.

На трансферном рынке Юлиан Брандт и Окслейд-Чемберлен оцениваются в £13,6 млн и £17 млн соответственно.

"Газета.ру"
Теги: Ливерпуль Клопп Трансферы
Сегодня, 22:18
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