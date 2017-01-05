"Ливерпуль" потратит 40 млн фунтов на покупку игроков в январе

Руководство "Ливерпуля" выделит £40 млн на покупку футболистов в январское трансферное окно.Наставник "Ливерпуля"Юрген Клопп намерен усилить линию атаки. В сферу интересов 49-летнего специалиста входит форвард "Байера" Юлиан Брандт, сообщает SportBild.Ранее мерсисайдцам приписывали интерес к полузащитнику лондонского "Арсенала" Алексу Окслейду-Чемберлену.На трансферном рынке Юлиан Брандт и Окслейд-Чемберлен оцениваются в £13,6 млн и £17 млн соответственно.