Франсис Коклен пропустит около месяца

Полузащитник "Арсенала" Франсис Коклен пропустит около месяца из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает Sky Sports.



Напомним, игрок получил повреждение в поединке против "Борнмута" (3:3) в рамках 20-го тура АПЛ на 28-й минуте встречи.