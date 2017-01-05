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Франсис Коклен пропустит около месяца

Полузащитник "Арсенала" Франсис Коклен пропустит около месяца из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает Sky Sports.

Напомним, игрок получил повреждение в поединке против "Борнмута" (3:3) в рамках 20-го тура АПЛ на 28-й минуте встречи.
Теги: Арсенал
Вчера, 22:29
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