"Вольфсбург" объявил о подписании контракта с Юнусом Малли

"Вольфсбург" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником "Майнца" Юнусом Малли.



Сумма сделки оценивается примерно в 12,5 миллионов евро. Контракт с 24-летним футболистом подписан на 4,5 года.