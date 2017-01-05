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"Вольфсбург" объявил о подписании контракта с Юнусом Малли

"Вольфсбург" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником "Майнца" Юнусом Малли.

Сумма сделки оценивается примерно в 12,5 миллионов евро. Контракт с 24-летним футболистом подписан на 4,5 года.
Теги: Вольфсбург
Вчера, 22:36
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