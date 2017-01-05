Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Вест Хэм" готов заплатить за Муссу Дембеле 24 млн евро

Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле может перейти в "Вест Хэм", сообщает Daily Mail.

Английский клуб предложил за француза 24 млн евро. На трансфере 20-летнего футболиста настаивает главный тренер "молотобойцев" Славен Билич.
Теги: Вест Хэм Селтик Трансферы
Вчера, 22:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.