"Вест Хэм" готов заплатить за Муссу Дембеле 24 млн евро

Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле может перейти в "Вест Хэм", сообщает Daily Mail.



Английский клуб предложил за француза 24 млн евро. На трансфере 20-летнего футболиста настаивает главный тренер "молотобойцев" Славен Билич.