"Атлетик" вдевятером смог удержать победу над "Барселоной" в Кубке Испании

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:25
Юрий Газзаев: Зуйкову пожелал удачи в "Зените"
Юрий Газзаев: Зуйкову пожелал удачи в "Зените"
Вчера 23:22
Тимофей Калачев: если утром ты просыпаешься и у тебя ничего не болит, то, значит, ты умер (1)
Тимофей Калачев: если утром ты просыпаешься и у тебя ничего не болит, то, значит, ты умер (1)
Вчера 23:22
Агент: "Спартак" действительно следит за Ндоки
Агент: "Спартак" действительно следит за Ндоки
Вчера 22:29
Франсис Коклен пропустит около месяца
Франсис Коклен пропустит около месяца
Вчера 22:08
Переход Видича в "МЮ" из "Спартака" попал в топ-10 лучших зимних трансферов по версии УЕФА (4)
Переход Видича в "МЮ" из "Спартака" попал в топ-10 лучших зимних трансферов по версии УЕФА (4)
Вчера 21:23
Павел Евсеев попал в список интересов "Уфы"
Павел Евсеев попал в список интересов "Уфы"
Вчера 21:07
Неманья Гудель продолжит карьеру в Китае (2)
Неманья Гудель продолжит карьеру в Китае (2)
Вчера 21:02
Дмитрий Селюк: трансфер Траоре в "Малагу" сорвался (9)
Дмитрий Селюк: трансфер Траоре в "Малагу" сорвался (9)
Вчера 20:45
Трансфер Сердара Таски в "Трабзонспор" не состоится (11)
Трансфер Сердара Таски в "Трабзонспор" не состоится (11)
Вчера 20:19
"Реал" может удвоить заработную плату Зидана (1)
"Реал" может удвоить заработную плату Зидана (1)
Вчера 20:17
Мервель Ндоки может перейти в "Спартак" (3)
Мервель Ндоки может перейти в "Спартак" (3)
Вчера 19:44
Давид Де Хеа: я бы предпочёл, чтобы лучшим игроком "МЮ" был не я, а кто-то из нападающих
Давид Де Хеа: я бы предпочёл, чтобы лучшим игроком "МЮ" был не я, а кто-то из нападающих
Вчера 19:28
Симеоне Дзадза вернулся в "Ювентус"
Симеоне Дзадза вернулся в "Ювентус"
Вчера 19:08
Стадион "Фишт" в Сочи будет сдан к концу января
Стадион "Фишт" в Сочи будет сдан к концу января
Вчера 18:27
"Урал" интересуется форвардом "Црвены Звезды" (1)
"Урал" интересуется форвардом "Црвены Звезды" (1)
Вчера 18:10
Андрей Гордеев возглавит "СКА-Хабаровск" (3)
Андрей Гордеев возглавит "СКА-Хабаровск" (3)
Вчера 17:34
Янник Боласи из-за травмы пропустит около года
Янник Боласи из-за травмы пропустит около года
Вчера 17:11
"Ливерпуль" интересуется Раулем Хименесом
"Ливерпуль" интересуется Раулем Хименесом
Вчера 17:06
Марку Силва возглавил "Халл Сити"
Марку Силва возглавил "Халл Сити"
Вчера 16:30
Хесе Родригес отказался от предложения "Ромы"
Хесе Родригес отказался от предложения "Ромы"
Вчера 16:25
"Бавария" интересуется Марко Верратти
"Бавария" интересуется Марко Верратти
Вчера 16:15
Хамес Родригес: я остаюсь в "Реале"
Хамес Родригес: я остаюсь в "Реале"
Вчера 15:55
"Спартак" может взять в аренду Георгия Тигиева из "Анжи" (32)
"Спартак" может взять в аренду Георгия Тигиева из "Анжи" (32)
Вчера 15:39
Главный тренер Хоакин Капаррос покинул "Осасуну"
Главный тренер Хоакин Капаррос покинул "Осасуну"
Вчера 14:59
Александр Григорян: мне будет интересно обыгрывать всех - и "Зенит", и "Спартак", и ЦСКА (20)
Александр Григорян: мне будет интересно обыгрывать всех - и "Зенит", и "Спартак", и ЦСКА (20)
"Атлетик" вдевятером смог удержать победу над "Барселоной" в Кубке Испании
"Атлетик" на своем поле обыграл "Барселону" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Стоит отметить, что хозяева доигрывали встречу вдевятером.
Ответная игра состоится 11 января в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".
Кубок Испании. 1/8 финала
"Атлетик" Б - "Барселона" - 2:1
Голы: Адурис, 25, Уильямс, 28, Месси, 52
"Атлетик" Б: Ираисос, Боведа, Баленсиага, Этчейта, Лапорт, Сан-Хосе, Саборит (Муньяин, 68), Итурраспе, Гарсия, Уильямс (Элустондо, 84), Адурис (Эрасо, 78)
"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Юмтити (Алькасер, 88), Роберто, Бускетс, Ракитич (Гомеш, 71), Иньеста, Суарес, Месси, Неймар
Предупреждения: Юмтити, 40, Адурис, 40, Иньеста, 45+1, Альба, 45+2, Бускетс, 45+3, Итурраспе, 53, Гарсия, 55, 74, Итурраспе, 80
Удаления: Гарсия, 74, Итурраспе, 80.
Ответная игра состоится 11 января в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".
Кубок Испании. 1/8 финала
"Атлетик" Б - "Барселона" - 2:1
Голы: Адурис, 25, Уильямс, 28, Месси, 52
"Атлетик" Б: Ираисос, Боведа, Баленсиага, Этчейта, Лапорт, Сан-Хосе, Саборит (Муньяин, 68), Итурраспе, Гарсия, Уильямс (Элустондо, 84), Адурис (Эрасо, 78)
"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Юмтити (Алькасер, 88), Роберто, Бускетс, Ракитич (Гомеш, 71), Иньеста, Суарес, Месси, Неймар
Предупреждения: Юмтити, 40, Адурис, 40, Иньеста, 45+1, Альба, 45+2, Бускетс, 45+3, Итурраспе, 53, Гарсия, 55, 74, Итурраспе, 80
Удаления: Гарсия, 74, Итурраспе, 80.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.