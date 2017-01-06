"Атлетик" вдевятером смог удержать победу над "Барселоной" в Кубке Испании

"Атлетик" на своем поле обыграл "Барселону" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Стоит отметить, что хозяева доигрывали встречу вдевятером.



Ответная игра состоится 11 января в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".



Кубок Испании. 1/8 финала



"Атлетик" Б - "Барселона" - 2:1



Голы: Адурис, 25, Уильямс, 28, Месси, 52



"Атлетик" Б: Ираисос, Боведа, Баленсиага, Этчейта, Лапорт, Сан-Хосе, Саборит (Муньяин, 68), Итурраспе, Гарсия, Уильямс (Элустондо, 84), Адурис (Эрасо, 78)



"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Юмтити (Алькасер, 88), Роберто, Бускетс, Ракитич (Гомеш, 71), Иньеста, Суарес, Месси, Неймар



Предупреждения: Юмтити, 40, Адурис, 40, Иньеста, 45+1, Альба, 45+2, Бускетс, 45+3, Итурраспе, 53, Гарсия, 55, 74, Итурраспе, 80



Удаления: Гарсия, 74, Итурраспе, 80.