Марио Балотелли наказан двухматчевой дисквалификацией

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли дисквалифицирован на два матча, сообщает Франс Пресс.Балотелли получил красную карточку 21 декабря в матче 19-го тура чемпионата Франции с "Бордо" (0:0), ударив в компенсированное время второго тайма защитника "Бордо" Игора Левчука. Дисциплинарная комиссия, рассмотрев эпизод, дисквалифицировала 26-летнего итальянца на два матча. Таким образом, Балотелли пропустит матч 1/32 финала Кубка Франции с "Лорьяном" и встречу 20-го тура чемпионата страны с "Мецем".Одноклубник Балотелли полузащитник Юнес Беланда, удаленный в той же игре минутой позже, отделался одноматчевой дисквалификацией.