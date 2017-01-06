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"Гент" опередил ЦСКА в борьбе за полузащитника Самуэля Калу

"Тренчин" официально объявил о переходе полузащитника Самуэля Калу в "Гент". Молодой нигериец подписал с новым клубом контракт, рассчитанный на три с половиной года.

Руководители "Тренчина" признались, что вели переговоры с московским ЦСКА о переходе футболиста, однако бельгийцы, у которых уже налажены отношения со словацким клубом, смогли опередить "армейцев".

Чемпионат
Теги: ЦСКА Гент
Сегодня, 02:41
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